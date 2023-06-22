Пошел добровольцем по мобилизации. В бою с российскими оккупантами погиб чемпион Украины по кикбоксингу

На войне с Россией погиб титулованный украинский кикбоксер Максим Бордусь, сообщает сайт Спортивного комитета Украины "Ангелы спорта". В свое время Максим становился победителем и призером десятков турниров, выиграл чемпионат Украины по кикбоксингу WAKO. Был фанатом "Динамо" и состоял в сообществе ультрас киевского клуба.

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После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 пошел добровольцем по мобилизации. Служил в 112-й бригаде ТрО в Киеве и Киевской области, после чего отправился под Лиман. В марте этого года записался в штурмовую бригаду "Азов".

Два месяца проходил подготовку на одном из полигонов. Затем вместе со своим подразделением был переброшен на Запорожское направление. 11 июня, выполняя боевое задание, Максим погиб от попадания вражеского снаряда.

16 июня похоронен на Лесном кладбище в столице. Каждый может помочь семье погибшего: 4149 4390 4022 7450 (Базик Д).

"Всегда улыбчивый и готовый прийти на помощь в любой момент – таким помнят его товарищи в спортивном кругу", – говорится в некрологе.

Также на сайте президента размещена петиция с призывом присвоить погибшему звание Героя Украины посмертно.

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