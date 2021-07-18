Польские пловцы покинули ОИ в Токио сразу после приезда из-за ошибки национальной федерации

Польская федерация плавания нелепо ошиблась при формировании заявки на Олимпиаду в Токио. В результате этого шестеро пловцов были вынуждены вернуться на родину сразу же после приезда в Японию.

Как сообщает издание SwimSwam, Алисия Чорц, Бартош Пищорович, Александра Полянска, Матеуш Чованец, Доминика Косаковска и Ян Голуб попали в общий список в качестве участников эстафеты. Оказалось, что их национальная федерация внесла в заявку слишком много пловцов и была вынуждена отправить часть из них домой.

Теперь Польшу на Олимпиаде представят 17 спортсменов вместо 23, как планировалось изначально.

Видео дня

После этого почти все из них подписали открытое письмо против национальной федерации, призвав руководство организации во главе с президентом уйти в отставку. Они считают этот инцидент позором для польского плавания.

Напомним, что соревнования в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Посетить Игры смогут только местные болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко исчез после приезда на Олимпиаду. Позже стало известно, что он объяснил свою пропажу в записке.