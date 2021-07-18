Оставил записку: появились новые подробности исчезновения спортсмена перед Играми в Токио

Тяжелоатлет из Уганды Джулиус Ссекитолеко оставил записку перед тем, как исчезнуть из тренировочного лагеря своей сборной перед Олимпиадой в Токио. В ней 20-летний спортсмен написал, что хочет остаться в Японии.

Как сообщает издание Kyodo News, штангист потерял место в составе угандийской олимпийской команды и должен был вскоре возвращаться на родину вместе с тренером. Ссекитолеко объяснил свое решение скрыться тем, что жизнь в африканской стране является очень сложной, и попросил членов делегации отправить его вещи жене, которая осталась в Уганде.

20-летнего спортсмена не было в номере, когда к нему пришли брать тест на коронавирус. Тяжелоатлет оставил за собой лишь один след, купив билет на поезд до города Нагоя, где живет вторая самая большая угандийская диаспора в Японии, которая насчитывает 150 человек.

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Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. На соревнования не пустят иностранных болельщиков.

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