Покинул сборную Украины и пошел воевать: на Херсонском направлении погиб известный тренер из Одессы

В боях с российскими оккупантами погиб мастер спорта международного класса по стрельбе из пистолета и бывший наставник паралимпийской сборной Украины по пулевой стрельбе Валентин Дондиков. 19 марта тренеру и защитнику исполнился 41 год, а 6 апреля его жизнь оборвалась во время задания на Херсонском направлении.

Валентин долгое время сам занимался стрельбой из пистолета, был многократным победителем и призером чемпионатов Украины. А потом решил учить других. Работал тренером-преподавателем в Одесской областной ДЮСШ, возглавлял сборную области на детских соревнованиях. Получил звание заслуженного тренера Украины.

До полномасштабной войны с Россией Валентин готовил паралимпийскую сборную Украины по шаровой стрельбе, в частности, тренировал ее и на Паралимпийских играх-2020 в Токио в августе-сентябре 2021 года, где наши стрелки завоевали шесть наград.

А после вторжения РФ в феврале 2022-го Дондиков с первых дней встал на защиту своей страны. Тренер прошел трудный боевой путь. 19 марта на фронте отпраздновал День рождения - Валентину исполнился 41 год. А 6 апреля во время боевой задачи на Херсонском направлении его жизнь оборвала вражеская мина.

"Покои с миром, мой боевой друг-товарищ... Не верится... Ты был героем всегда", - отреагировала на гибель защитника Юлия Шевченко.

"Не могу написать был... Уходят лучшие, которые не прячутся за спинами и юбками", - написала бывшая глава управления физической культуры и спорта Одесской облгосадминистрации Валентина Кольчак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что погиб чемпион Украины, которого искали полгода. Призер первенства Европы воевал в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!