Погиб чемпион Украины, которого искали полгода: призер Европы воевал в Запорожской области

В боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб многократный чемпион Украины и призер первенства Европы по гребле Дмитрий Губанов. Военнослужащий Национальной гвардии перестал выходить на связь в начале августа 2023 года. Полгода судьба спортсмена была неизвестна. И только в марте пришло подтверждение, что 28-летнего защитника больше нет.

Губанов родом из Николаева, где окончил местную ОШ №16. С детства занимался академической гребле. Дмитрий был многократным чемпионом Украины, а также бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет и финалистом чемпионата мира среди молодежи до 23 лет.

За свои достижения Губанов получил звание мастера спорта Украины. Личным тренером спортсмена была Валентина Буравкова.

После полномасштабного нападения РФ в феврале 2022 года Губанов один из первых встал на защиту своей страны. Николаевский гребец служил в рядах Национальной гвардии. 28-летний спортсмен принимал участие в ожесточенных боях в самых горячих точках на востоке и юге Украины.

2 августа 2023 во время задания на Запорожском направлении Дмитрий перестал выходить на связь. Все эти месяцы родные ожидали хотя бы какого-то известия и не оставляли надежды, что защитник все же жив. Однако в начале марта стало известно, что гребец погиб во время своего последнего боя 3 августа.

Дома у 28-летнего Дмитрия осталась дочь и любимая жена Дарья, которая также много лет занималась академической гребле.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в бою за Авдеевку погиб эксчемпион Украины, который в январе отпраздновал юбилей. Защитник наткнулся на вражескую ДРГ и стек кровью.

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