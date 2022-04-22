'Почему я не могу, черт возьми?' На ЧМ по снукеру запретили поддержку Украины

Английскому игроку в снукер Джеку Лисовски отказали в использовании ленточки в цветах украинского флага на чемпионате мира в Шеффилде. 30-летний спортсмен хотел поддержать нашу страну во время войны с Россией.

Об этом сам Лисовски сообщил в интервью ВВС. Он подчеркнул, что имеет украинские корни и глубоко переживает из-за происходящего.

"Это то, что близко моему сердцу. Мой дедушка – украинец, мой папа бывал там. Мне очень грустно от того, что там происходит. Мне сказали, что я не могу носить значок в честь Украины, так как я не украинец. Во мне есть немного украинского, но этого было недостаточно, поэтому я снял значок с жилета. Я играл с ним на нескольких турнирах, хочу носить его и здесь, но мне не разрешили. Все согласятся с тем, что поддерживают Украину, так почему, черт возьми, я не могу его носить?! Если выиграю во втором раунде, буду размахивать флагом Украины", – сказал Лисовски.

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Отметим, что Джек входит в топ-15 лучших снукеристов планеты. Во втором раунде чемпионата мира-2022, который состоится 23-25 апреля, англичанин сразится с третьим номером посева Нейлом Робертсоном из Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США непобедимый литовский боксер Эймантас Станионис вышел с украинским флагом и побил "беспощадного" россиянина, отобрав у него чемпионство.