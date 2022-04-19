В США непобедимый боксер вышел с украинским флагом и побил "беспощадного" россиянина, отобрав чемпионство

Непобедимый литовский боксер Эймантас Станионис (14-0, 9 КО) в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе победил россиянина Раджаба Бутаева (14-1, 11 КО) по прозвищу Беспощадный. 12-раундовый поединок в Техасе прошел всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу 27-летнего уроженца Каунаса 117-110, 116-111 и 114-113.

На этот поединок Станионис вышел в шортах с приклеенным украинским флагом. Под ним на литовском была надпись "Братья".

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В дебюте встречи оба боксера больше использовали джебы. Это все больше приносило успех литовцу, но с четвертого раунда россиянин начал перехватывать инициативу, работая по корпусу.

В середине встречи литовский боец пропустил опасный удар, после которого один глаз у него заплыл.

В 11-м раунде с Бутаева сняли очко за толчок соперника. В концовке россиянин наносил больше силовых ударов, выиграв этот отрезок.