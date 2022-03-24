Плющенко заявил, что "мир не может без России", и получил ответку

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Евгений Плющенко
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Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко признался, что не смотрит чемпионат мира на котором нет представителей России. 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил всех спортсменов России и Беларуси от международных соревнований.

В своем интервью "Чемпионату" двукратный олимпийский чемпион заявил, что "мир не может без России".

"Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота. Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, все разрешится и в скором времени мы снова будем выступать", – добавил 39-летний Плющенко.

Евгений Плющенко считает, что Россию отстранили несправедливо
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Российские болельщики высмеяли такие слова Евгения, интересуясь у него, знает ли мир про это.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Некоторые не понимают, чем недовольны спортивные патриоты из РФ, так как они давно мечтали "отгородиться от тлетворного влияния Запада".

"Вы что патриоты, с ума посходили? Надо сильнее сплотиться вокруг наших внутренних чемпионатов, вокруг родного министерства спорта, вокруг нашего любимого пожизненного президента, с которым мы все вместе попадём в рай. Никаких МОКов, олимпиад, и музыки Чайковского!" – с сарказмом пишут юзеры.

Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Плющенко заявил, что у него "большое желание" поехать в "донецкую народную республику" и провести там та свое бесплатное шоу.

Евгений Плющенко

По словам Плющенко, если его поддержут чиновники, то он "с удовольствием поедет" и выступит в так называемой ДНР.

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