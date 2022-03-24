Плющенко заявил, что "мир не может без России", и получил ответку

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко признался, что не смотрит чемпионат мира на котором нет представителей России. 1 марта Международный союз конькобежцев отстранил всех спортсменов России и Беларуси от международных соревнований.

В своем интервью "Чемпионату" двукратный олимпийский чемпион заявил, что "мир не может без России".

"Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота. Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, все разрешится и в скором времени мы снова будем выступать", – добавил 39-летний Плющенко.

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Российские болельщики высмеяли такие слова Евгения, интересуясь у него, знает ли мир про это.

Некоторые не понимают, чем недовольны спортивные патриоты из РФ, так как они давно мечтали "отгородиться от тлетворного влияния Запада".

"Вы что патриоты, с ума посходили? Надо сильнее сплотиться вокруг наших внутренних чемпионатов, вокруг родного министерства спорта, вокруг нашего любимого пожизненного президента, с которым мы все вместе попадём в рай. Никаких МОКов, олимпиад, и музыки Чайковского!" – с сарказмом пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Плющенко заявил, что у него "большое желание" поехать в "донецкую народную республику" и провести там та свое бесплатное шоу.

По словам Плющенко, если его поддержут чиновники, то он "с удовольствием поедет" и выступит в так называемой ДНР.

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