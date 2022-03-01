Россия в шоке после изоляции фигуристов и угрожает, что все еще пожалеют о сделанном

Санкции против России и Беларуси применил Международный союз конькобежцев (ISU), который отстранил всех спортсменов этих стран-агрессоров от международных соревнований. В изоляцию попали представители такого любимого в РФ фигурного катания, шорт-треку и конькобежного спорта.

В ISU отреагировали на призыв Международного олимпийского комитета отстранить россиян и белорусов от всех турниров за вторжение в Украину.

"Совет ИСУ вновь заявляет о своей солидарности со всеми, кого затронул конфликт в Украине, и наши мысли обращены ко всему украинскому народу и стране. Совет ИСУ подтверждает свою полную солидарность с членами ИСУ в Украине, Федерацией конькобежного спорта Украины и Федерацией фигурного катания Украины", – говорится в заявлении организации.

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Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников турниров Совет ИСУ сообщает, что никто из представителей РФ не может быть допущен к участию в международных соревнованиях. То есть, ближайший чемпионат мира, который с 21-го по 27 марта примет Монпелье, пройдет без фигуристов России и Беларуси.

По этому поводу в РФ уже началась настоящая истерика, ведь ее спортсмены всегда среди фаворитов.

"Сильный удар по нам всем. Пока ситуация ужасающая. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно", – прокомментировал ситуацию бывший фигурист и тренер Александр Жулин.

При этом Жулин, стараясь держать лицо, призвал россиян затянуть пояса, ездить отдыхать в Сосновый Бор, тренироваться к чемпионату РФ в Сызрани и вывести его на уровень мировых сборных: "На Трусову, Валиеву и Щербакову будет интереснее смотреть, чем на все фигурное катание без российских фигуристов".

А депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев еще и нашел в себе наглость угрожать тем, кто так поступает с российским спортом.

"Я вообще не понимаю, как мировой спорт может быть без российских спортсменов. Сами иностранцы не представляют этого. Уверен, что тема временная, все начнет восстанавливаться со временем, но как быстро мы не можем сказать. Россия им не по зубам. В ближайшее время они серьезно пожалеют от того, что сделали", – сказал Свищев "Матч ТВ".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сборную России и клубы РФ отстранили от всех соревнований ФИФА и УЕФА.