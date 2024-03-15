Первой отказалась выступать за СССР: 34 года назад Литва попрощалась с Союзом, Украина ждала еще полтора года

14 марта исполнилось 34 года, как Литва официально отказалась участвовать в чемпионатах СССР во всех видах спорта, а также перестала делегировать своих атлетов в сборные Советского Союза для выступления на международных соревнованиях. В Вильнюсе воспользовались политической ситуацией в СССР и ослаблением хватки Кремля и сначала объявили независимость страны, а затем – и своего спорта.

Все началось с того, что в 1990 году сторонники независимости Литвы выиграли парламентские выборы и на первом же заседании, 11 марта, объявили о выходе республики из состава СССР. Балтийская страна во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласила свою независимость и вернулась к литовской конституции 1938 года.

А 14 марта 1990 года появилось специальное коммюнике, распространенное Госкомспортом и Национальным олимпийским комитетом Литвы, где сообщалось, что литовские атлеты больше не будут участвовать в чемпионатах СССР и выступать под флагом Союза на международных соревнованиях. Основанием для такого решения стал Акт о независимости, приятый Верховным Советом республики.

В ответ Москва сначала устроила экономическую блокаду Литвы, обрезала поставки нефти и газа, а также материалов для ряда крупных промышленных предприятий. А 11–12 января 1991-го попыталась подавить восстание силой, когда советские военные поддержке бронетехники начали захватывать стратегические объекты в Вильнюсе, которые обороняли мирные жители.

Во время столкновений, по официальной информации, погибло 15 человек, а всего, по разным данным пострадало около 1000. Мир был возмущен подобной жестокостью, как и жители других республик СССР, которые по примеру Вильнюса вскоре также начали объявлять о своих суверенитетах, включая и Украину.

Так что Литва стала первой из союзных республик, объявившей независимость, в том числе и в спорте. И уже на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, куда Украина приехала в составе сборной СНГ, литовцы выступили собственной командой и завоевали две медали – "золото" Ромаса Убартаса в метании диска и "бронза" мужской сборной по баскетболу.

Украинский спорт начали подталкивать к независимости в 1991 году. Как вспоминал известный футбольный функционер начала 90-х Евгений Котельников, еще в августе 1991-го к ним в отдел футбола Спорткомитета, где также работал и будущий первый президент ФФУ Виктор Банников, обратились представители очень влиятельной в те годы партии "Рух" и в ультимативной форме потребовали выхода из состава союзной федерации.

"Особенно настаивал на этом Ярослав Кендзьор, который потом был народным депутатом. Мы попытались объяснить, что в августе это сделать невозможно, ведь в разгаре чемпионат СССР и первенство Украины, проводившееся в одной из зон второй лиги. Мы предложили другой вариант: доиграть сезон до конца, а затем уже поднимать вопрос о выходе", – вспоминал Котельников.

Чемпионат СССР разыгрывался по системе весна – осень, и в декабре 1991 года было объявлено о создании общественной организации "Федерация футбола Украины" и выходе ее из состава союзной федерации.

"Мы подготовили документы для вступления в УЕФА, нашли финансы и отправили делегацию в Швейцарию. В нее вошли Виктор Банников, Виктор Медведчук и Григорий Суркис. Грамотно оформленный пакет документов во многом поспособствовал тому, что нас без особых проволочек приняли в УЕФА", – рассказал Котельников.

Одними из первых в Украине самоорганизовались волейболисты. В конце 80-и первые годы 90-х все основные турниры проходили в украинских городах. Например, 22–30 марта 1991-го Киев принимал Х Спартакиаду народов СССР, которую выиграла мужская сборная Украины. Там впервые и заговорили о необходимости создания своей федерации, независимой от Москвы.

И уже 16 июня 1991 года прошла так называемая предварительная учредительная конференция Федерации волейбола Украины. А когда была провозглашена независимость, возникла необходимость сделать все официально уже в новой стране. Поэтому 16 ноября 1991-го состоялась новая конференция ФВУ, на которой избрали руководящий состав организации во главе с Ходеевым.

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