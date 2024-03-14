'Откопали себя за два часа': после прилета КАБа чемпион Украины по стрельбе чудом выжил при обороне Авдеевки

Чемпион Украины по практической стрельбе и инструктор Станислав Скачков, во время полномасштабной войны с РФ переквалифицировавшийся в оператора ударных авиационных комплексов, участвовал в обороне Авдеевки и чудом выжил в районе Дач. Бойцу с позывным Mad и его экипажу пришлось откапываться после прилета КАБа.

Для проекта "Эпизоды войны" защитник рассказал, как незапланированный выезд в один из районов Авдеевки чуть не стоил ему и его побратимам жизни.

"После достаточно успешного выезда с поражением нескольких танков, БМП и расчета БПЛА выехали на выходные с планом на следующие несколько дней, что при перехвате на штурмовые действия будем выезжать на работу", – начал Mad.

"Перехватов не было, поэтому выезжать экипаж не планировал, но руководство дало приказ выходить на работу. А как военные знают – когда не планировали, но сделали, всегда происходит фигня", – отметил Станислав.

Mad с побратимами выехал на позиции по темному, все подготовили для работы и стали ждать целей в своем подвале. Хотя целей в этот день особо не было, а также тяжело было работать из-за регулярных прилетов КАБов.

"Я сидел на мониторах, слева от меня сидел наш инженер, остальная часть экипажа – отдыхала. КАБ при прилете где-то рядом имеет характерный звук хруста. В этот раз я услышал этот звук слишком четко и успел только отвернуть лицо к стене. Потемнело в глазах на несколько секунд…" – вспомнил боец.

Когда Станислав повернул голову назад, инженера уже не было на его месте, как и кресла, на котором он сидел. Вместо кресла лежала большая глыба, отколовшаяся от стенки подвала. Света не было, поскольку павербанк повредили обломки.

"Поэтому, включив фонарь, я начал анализировать обстоятельства: инженер лежал на полу вместе с креслом. Как оказалось потом, это кресло спасло ему здоровье, потому что приняло основной удар второй отколовшейся от стены глыбы. А остальная часть экипажа была невредима, хотя и с контузиями. Немного придя в себя, поняли, что вход в подвал завалило", – рассказал Mad.

"Повезло, что на входе в подвал стояли металлические прутья, которыми привалило часть входа и был небольшой проем, в который можно было просунуть руку. Просунув руку с телефоном, я снял видео. И только после этого мы поняли, как нам повезло... Прилет КАБа был примерно в 3-4 метрах от нашего подвала. Все здания, которые были вокруг, просто сдуло", – отметил Станислав.

Верхняя плита подвала, в котором находились украинские защитники, сдвинулась примерно на 10 сантиметров. И где-то через два часа они сумели себя откопать. И еще два часа ждали сумерек, чтобы с имуществом, которое у них осталось, уехать из Авдеевки.

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