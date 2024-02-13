'Не было живого места на теле, но он улыбался': о рискованной эвакуации бойцов 3 ОШБр под Бахмутом рассказал командир отделения

Сержант уже легендарной 3-й ОШБр с позывным "Гусь" до полномасштабной войны с Россией был тренером и представителем спортивной команды по профессиональному картингу Maxx racing kart. А после 24 февраля 2022 года успел повоевать на Херсонском направлении и пережить самую тяжелую операцию в Бахмуте, когда каждая лишняя минута по дороге в госпиталь стоила бы жизни его побратимам.

Для проекта "Эпизоды войны" боец рассказал, как после удачной операции на Херсонщине он с побратимами попал в ад Бахмута. В самом горячем месте Донбасса "Гусь", рискуя жизнь, вывозил из-под обстрелов тяжелораненых братьев, а вскоре после этого второй раз стал отцом.

"Мы уже были "настроенные тигры" и готовые к операции в Бахмуте, которая стала самой тяжелой из всех остальных! Поскольку я очень люблю технику, будучи пулеметчиком отделения, принял решение о получении ВОЗ водителя-механика М113. После чего в своем отделении был в должности водителя брони", – вспомнил тренер и защитник.

По словам "Гуся", в день, когда они отправились на операцию, все с самого начала шло не так, как надо.

"Сломался гидроборт. Мое подразделение не смогло бы провести быстрое десантирование и сразу выполнять задание, поэтому было принято решение, что мое отделение отправляется на другой машине, с другим водителем. Уже через 5 минут после начала операции я услышал в праве о первых 300 и возможных 200… 15 минут прослушивания рации были вечностью", – рассказал тренер.

"Гусь" понимал, что его собратья были в аду, без возможности быстро вытащить тяжелых раненых: "Еще через 15 минут было известно, что большей части моего взвода нужна эвакуация. Мы с командиром роты приняли решение, что я смогу хотя бы забрать тяжелых и тяжелых. под прикрытием брони провести легких раненых к месту, где они смогли переждать".

"Дальше уже с ребятами из-за неисправной ляды, запихали в бронемашину собрата на носилках, у которого не было живого места на теле, некоторые конечности были оторваны… Но он смотрел на меня и улыбался. Это и была мотивация поскорее всех вытащить. Его жизнь уже шла. на минуты, потому что кровь текла из него почти из каждой части тела", – вспоминал командир отделения.

Маршрут, которым "Гусь" с ранеными собратьями летел в госпиталь из окрестности в Бахмут, был кратчайший и максимально опасный, чем в два раза длиннее. Но под обстрелом всего российского оружия за 6 минут он уже был перед больницей: "И уже стало немного легче, потому что тяжелейшему раненому на тот момент уже ничего не угрожало".

"Да по всему, мое желание всех спасти, не остановило время… Через неделю я уже стоял в Киеве и проводил одного из боевых братьев… А через 5 суток у меня родился второй сын. Эти дни меня морально истощили, но я в который раз возвращаюсь к мнению, что месть за ребят, за нашу свободу и защиту детей – для меня важнее всего!", – отметил защитник.

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