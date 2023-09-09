Отдали украинке. Знаменитую россиянку лишили 'золота' чемпионатов Европы и чемпионатов мира, а также мировых рекордов

Пятикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по тяжелой атлетике Татьяна Каширина лишена всех своих титулов с 2013 по 2017 года после того, как попалась на допинге. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что 32-летняя уроженка Подмосковья, выступающая в весовой категории свыше 90 кг, потеряла три чемпионства мира (2013, 2014, 2015) и три золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017).

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Также Каширину лишили мировых рекордов в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

После дисквалификации россиянке золотую медаль Евро-2015 и Евро-2017 получит украинская спортсменка Анастасия Лысенко. Тяжелоатлетка из Черноморска на этих ЧЕ заняла вторые места.

В 2020 году Каширина была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS). Спортсменка подозревалась в нарушении п. 2.2 Общероссийских антидопинговых правил ("Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода").

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