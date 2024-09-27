Опубликованы первые фото Харлан для Playboy

Самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр Ольга Харлан стала главной звездой нового номера мужского журнала Playboy. 34-летняя уроженка Николаева приняла участие в съемках, продемонстрировав свою красоту и изящность.

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Фотограф Лена Кудлей опубликовала на своей странице вы социальной сети Instagram первые фото со съемок Харлан. Она отметила, что эти снимки не вошли в итоговую версию журнала.

На снимках Ольга позирует в белом платье. Кроме того, также представлено фото Харлан с голубой шалью.

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга добыла две медали – "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" в командных соревнованиях. Благодаря этому Харлан обошла Яну Клочкову по количеству наград на ОИ – теперь на ее счету шесть подиумов.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан показала бекстейдж-видео со своих съемок для сентябрьского выпуска Playboy, который полностью посвящен нашим олимпийцам.

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