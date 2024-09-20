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Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
2,7 т.
Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

Самая титулованная спортсменка Украины на Олимпийских играх Ольга Харлан стала главной звездой нового номера журнала для мужчин Playboy. 34-летняя фехтовальщица появилась на обложке сентябрьского выпуска издания, который полностью посвящен атлетам нашей страны.

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Соответствующее фото Ольга опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Редакторы назвали Харлан "откровенной и недостижимой".

Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото
Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

"Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде за то, что сделали это все реальным. Вы – любовь. Продолжение следует", – подписала снимок спортсменка.

Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга добыла две медали – "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" в командных соревнованиях. Благодаря этому Харлан обошла Яну Клочкову по количеству наград на ОИ – теперь на ее счету шесть подиумов.

Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

Ранее Ольга Харлан рассказала OBOZ.UA о встрече с президентом Владимиром Зеленским и реакции ее мамы на вручение почетной награды.

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