Стало известно, кто из украинских олимпийских чемпионок снялся для Playboy. Фото

Самая титулованная спортсменка Украины на Олимпийских играх Ольга Харлан стала главной звездой нового номера журнала для мужчин Playboy. 34-летняя фехтовальщица появилась на обложке сентябрьского выпуска издания, который полностью посвящен атлетам нашей страны.

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Соответствующее фото Ольга опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Редакторы назвали Харлан "откровенной и недостижимой".

"Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде за то, что сделали это все реальным. Вы – любовь. Продолжение следует", – подписала снимок спортсменка.

Для Харлан это не первый опыт съемок для мужских журналов. В 2018 года спортсменка появилась в издании XXL, порадовав своих поклонников откровенными фото, в том числе топлес.

На Олимпийских играх-2024 в Париже Ольга добыла две медали – "бронзу" в индивидуальном турнире саблисток и "золото" в командных соревнованиях. Благодаря этому Харлан обошла Яну Клочкову по количеству наград на ОИ – теперь на ее счету шесть подиумов.

Ранее Ольга Харлан рассказала OBOZ.UA о встрече с президентом Владимиром Зеленским и реакции ее мамы на вручение почетной награды.

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