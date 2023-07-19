Международные спортивные федерации якобы сильно расстроены из-за того, что зарубежные атлеты не имеют возможности участвовать в турнирах на территории РФ. Их реакция якобы связана с тем, что страна-агрессорка задала высокий стандарт качества организации соревнований.

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Такую абсурдную по своему смыслу мысль в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выразил министр спорта России Олег Матыцин. По его словам, России с уважением относится к международным партнерам, но не станет ориентироваться на их опыт.

"Не надо ориентироваться на международные стандарты. Да, мы с уважением относимся к Международному олимпийскому комитету (МОК), к международным федерациям. Но мы столько сделали для международного спорта, создали такие стандарты проведения спортивных мероприятий, что они сейчас плачут от того, что не имеют возможности приезжать к нам и участвовать в соревнованиях на территории России", – сказал Матыцин.

Ранее спортивный министр России стал посмешищем в сети, комментируя смену гражданства спортсменами РФ. Он заявил, что таких переходов крайне мало, что свидетельствует о "приверженности в стране".

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК лишил Лондона соревнований по новым олимпийским видам спорта перед Играми-2024 года в Париже за позицию Великобритании против России.

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