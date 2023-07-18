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МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
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МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондона соревнований по новым олимпийским видам спорта перед Играми-2024 года в Париже, сообщает Times. Столица Великобритании должна была принять олимпийский квалификационный турнир по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX-фристайлу в июне следующего года.

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Исполнительный совет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), что больше не будет рассматривать Лондон в качестве места проведения и теперь изучает другие альтернативы в Европе для этой отборочной серии.

МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

"Мы крайне разочарованы тем, что не смогли провести олимпийскую квалификационную серию, как хотели. Это особенно расстраивает тех британских спортсменов, которые сейчас упускают преимущество в домашней арене и поддержке родной публики", - прокомментировал ситуацию представитель BOA.

Решение МОК связано с позицией британского правительства по России: для участия в соревнованиях на территории Великобритании, атлетам из РФ и РБ необходимо подписать личную декларацию о нейтралитете, а также объявить, что они не поддерживают войну в Украине. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать президента России Владимира Путина, и они не финансируются правительством России.

МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

МОК настаивает на том, что государственная политика в отношении государственного финансирования дискриминирует относительно неизвестных спортсменов в небольших видах спорта, даже если они заявляют о своем нейтралитете.

МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

Позиция МОК также заключается в том, что такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, когда они вернутся в Россию. В РФ противодействие войне является потенциальным уголовным преступлением.

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