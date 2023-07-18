МОК наказал Великобританию за ее позицию против России

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Лондона соревнований по новым олимпийским видам спорта перед Играми-2024 года в Париже, сообщает Times. Столица Великобритании должна была принять олимпийский квалификационный турнир по брейк-дансу, скейтбордингу, спортивному скалолазанию и BMX-фристайлу в июне следующего года.

Видео дня

Исполнительный совет МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), что больше не будет рассматривать Лондон в качестве места проведения и теперь изучает другие альтернативы в Европе для этой отборочной серии.

"Мы крайне разочарованы тем, что не смогли провести олимпийскую квалификационную серию, как хотели. Это особенно расстраивает тех британских спортсменов, которые сейчас упускают преимущество в домашней арене и поддержке родной публики", - прокомментировал ситуацию представитель BOA.

Решение МОК связано с позицией британского правительства по России: для участия в соревнованиях на территории Великобритании, атлетам из РФ и РБ необходимо подписать личную декларацию о нейтралитете, а также объявить, что они не поддерживают войну в Украине. Спортсмены также должны заявить, что они не будут поддерживать президента России Владимира Путина, и они не финансируются правительством России.

МОК настаивает на том, что государственная политика в отношении государственного финансирования дискриминирует относительно неизвестных спортсменов в небольших видах спорта, даже если они заявляют о своем нейтралитете.

Позиция МОК также заключается в том, что такие заявления могут поставить спортсменов в затруднительное положение, когда они вернутся в Россию. В РФ противодействие войне является потенциальным уголовным преступлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!