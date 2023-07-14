"Деревянные туалеты". В РФ министр похвастался величием России и стал посмешищем

Министр спорта России Олег Матыцин, комментируя смену гражданства спортсменами РФ, заявил, что таких переходов крайне мало, что свидетельствует о "приверженности в стране". Чиновник уверен, что такая статистика подтверждает, что они "граждане нашей великой страны".

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Что они ответственны за тот вклад и то внимание, которое уделяют президент и правительство Российской Федерации. И ответственны перед своими тренерами, которые дали им дорогу в жизнь и которые все сделали, чтобы они стали такими спортсменами", – цитирует Матыцина ТАСС.

Такие слова министра вызвали насмешки у российских болельщиков.

"Интересно, в чем величие его страны? В пенсиях 12 тысяч, или в смс на лечение детей? Быть может в Ладе Гранта или новом китайском москвиче? Или в туалетах деревянных на улице? В Великой стране таких как он посадили бы давно", – спрашивают фанаты.

Юзеры напоминают чиновнику о Исинбаевой, которая уехала на Тенерифе.

"Майор ВС России Исибаева ,уехавшая навсегда в Испанию, полностью потвердила ваши слова о патриотизме", - пишут в комментариях.

Матыцина обвиняют во лжи и пропаганде.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов. Например знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова. 25-летняя девушка решила, что будет соревноваться под флагом Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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