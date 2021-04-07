Оксана Баюл обвинила российскую чемпионку мира в плагиате. Фотофакт

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл заявила, что российская чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова позаимствовала ее идею насчет костюма.

Красный наряд принес 18-летней Загитовой в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Те, кто такого себе не пошили... плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", – написала украинка у себя в Instagram.

Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате

Оксана Баюл в 1995 году и Алина Загитова в 2018-м

Алина Загитова на ОИ-2018

Алина Загитова на ОИ-2018

Выступление Загитовой на Олимпиаде в Южной Корее в 2018 году:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баюл раскритиковала профессионализм журналистки российского телеканала "Матч ТВ" Эммы Гаджиевой.

31-летняя Гаджиева, которая ранее сама выступала в фигурном катании в своем интервью заявила, что "постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", намекая на Баюл.