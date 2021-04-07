Оксана Баюл звинуватила російську чемпіонку світу в плагіаті. Фотофакт

Максим Іншаков Інші види спорту 21:47, 7.04.2021 Оновлено: 21:56, 7.04.2021

Знаменита українська фігуристка Оксана Баюл заявила, що російська чемпіонка світу з фігурного катання Аліна Загiтова запозичила її ідею щодо костюма.

Червоне вбрання принесло 18-річній Загiтовiй у 2018 році "золото" Олімпійських ігор у Пхьончхані.

"Мій костюмчик було спартачено в 1995 році. Ті, хто такого собі не пошили... плагіат якийсь із костюмом вийшов знову", – написала українка у себе в Instagram.

Оксана Баюл звинуватила Загiтову в плагіаті
Оксана Баюл у 1995 році і Аліна Загітова в 2018-му
Аліна Загiтова на ОІ-2018
Аліна Загiтова на ОІ-2018

Виступ Загiтової на Олімпіаді в Південній Кореї в 2018 році:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баюл розкритикувала професіоналізм журналістки російського телеканалу "Матч ТВ" Емми Гаджиєвої.

31-річна Гаджиєва, яка раніше сама виступала в фігурному катанні в своєму інтерв'ю заявила, що "завжди виходить переможцем той, хто приїхав на Олімпійські ігри другим-третім номером", натякаючи на Баюл.

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