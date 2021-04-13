Оксана Баюл натякнула на крадiжку вiд росіян
Знаменита українська фігуристка Оксана Баюл натякнула, що заслужений тренер Росії Етері Тутберідзе незаконно використовує назву "Чемпіони на льоду" для свого шоу.
Гастрольне шоу фігуристів із такою ж назвою (Champions on Ice) існує в США та перший тур був організований після 1969 року.
"Ці діти не уявляють, що таке справжні "Чемпіони на льоду" і хто створив цей бренд. Том Коллінз, твій тур був різноманітним, а учасниками були найрізноманітніші фігуристи з усього світу", – написала Баюл в Instagram.
"Чемпіон на льоду – завжди чемпіон в наших серцях", – написала у відповідь триразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Світлана Богинська.
"Нехай буде по-твоєму. Тільки зареєстровані марки використовувати без компенсації не треба", – відповіла їй Баюл, натякнувши на крадiжку назви.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Баюл заявила, що російська чемпіонка світу з фігурного катання Аліна Загiтова запозичила її ідею щодо костюма.