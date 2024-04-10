'Оккупационный флаг России'. Жена Пескова высказалась про Путина и была высмеяна в сети

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка получила порцию насмешливых отзывов после своего поста в Instagram про совместную дочку с главой пресс-службы Кремля Дмитрием Песковым. 9-летняя Надежда Пескова завоевала золотую медаль на турнире фигуристов, о чем пафосно похвасталась Навка.

Вместо того, чтобы описать происходящее с ребенком и похвалить ее, Татьяна Навка ушла в дебри патриотической истерии, восхищенно упомянув при этом главного российского диктатора.

"И смотря на стремление таких юных спортсменов к движению вперёд и достижению результатов, искренне радует позиция Владимира Владимировича в отношении участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Полностью поддерживаю слова нашего президента (которые он неоднократно повторял) о том, что каждый спортсмен и Федерация самостоятельно принимают решение участвовать в Олимпийских играх, как в прочем, на мой взгляд, и других крупных международных соревнованиях", – написала олимпийская чемпионка, добавив видео с награждением.

В комментариях болельщики солидно пропесочили Навку за такие слова.

"Владимира Владимировича приплела и тут. Навка стала уже полноправной пропагандисткой как и муженек", "Хахаа, под нейтральным флагом. Оккупационный флаг ра#ки нигде не признают", "Молодец, хорошо лизнула", – стебутся фанаты.

Также юзеры шутят, что попробовали судьи не дать первое место жене Пескова.

"Судей если не дали бы ей медаль,послали бы на войну с Украиной", "Дали бы сразу золотую медаль чемпионата России, чего тянуть время", "В одной академии Саня Плющенко рулит,в другой Надя Пескова,все норм", – пишут россияне.

Любители фигурного катания из России, которые серьезно следят за этим спортом, признаются, что впервые слышат фамилию Надежды Песковой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Навка у себя в Instagram разместила пост, посвященный теракту в "Крокус Сити". 48-летняя уроженка Днепропетровска (ныне Днепр) выложила картинку с изображением торгового центра в Подмосковье, где произошли массовые убийства, написав, что это "страшная трагедия, в которую сложно поверить".

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