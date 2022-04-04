Оккупанты убили отца олимпийской чемпионки из Николаева, нанеся ракетный удар по зданию ОГА

В результате ракетного удара России по Николаевской ОГА погиб отец украинской олимпийской чемпионки по фехтованию Елены Хомровой. Николай Хомровой оказался среди жертв бомбардировки 29 марта.

Про трагедию в семье Хомровой сообщила Федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

"В результате удара российскими ракетами по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионки Пекина-2008 по фехтованию на саблях Елены Гладыр (Хомровой) Николай Хомровой. Выражаем соболезнования Елене и ее семье. Никогда не простим", – говорится в сообщении.

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Отметим, что Хомровая является призером и чемпионом мира и Европы, а в 2008 году на Олимпийских играх в Китае выиграла золотую медаль в командной сабле. За сборную Украины вместе с Еленой тогда выступали Ольга Харлан, Галина Пундик и Ольга Жовнир.

В последние годы саблистка живет в Монако вместе со своим мужем баскетболистом Сергеем Гладырем, который сначала выступал за местную команду, а после завершения карьеры остался работать в структуре клуба.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА 29 марта. Девятиэтажное здание пробило насквозь, а затем произошло разрушение центральной секции с 9-го по 1-й этажи, без последующего горения. К работам по разбору завалов привлечены 60 спасателей и 9 единиц техники. В результате атаки оккупантов погибли 36 человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан назвала действенный способ борьбы с зомбированными россиянами.

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