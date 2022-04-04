Оккупанты убили отца олимпийской чемпионки из Николаева, нанеся ракетный удар по зданию ОГА

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
Оккупанты убили отца олимпийской чемпионки из Николаева, нанеся ракетный удар по зданию ОГА

В результате ракетного удара России по Николаевской ОГА погиб отец украинской олимпийской чемпионки по фехтованию Елены Хомровой. Николай Хомровой оказался среди жертв бомбардировки 29 марта.

Про трагедию в семье Хомровой сообщила Федерация фехтования Украины на своей странице в Facebook.

Елена Хомровая.

"В результате удара российскими ракетами по Николаевской ОГА погиб отец олимпийской чемпионки Пекина-2008 по фехтованию на саблях Елены Гладыр (Хомровой) Николай Хомровой. Выражаем соболезнования Елене и ее семье. Никогда не простим", – говорится в сообщении.

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Елена Хомровая с родителями.
Николай Хомровой с женой.

Отметим, что Хомровая является призером и чемпионом мира и Европы, а в 2008 году на Олимпийских играх в Китае выиграла золотую медаль в командной сабле. За сборную Украины вместе с Еленой тогда выступали Ольга Харлан, Галина Пундик и Ольга Жовнир.

Елена Хомровая с командой на Олимпиаде-2008.

В последние годы саблистка живет в Монако вместе со своим мужем баскетболистом Сергеем Гладырем, который сначала выступал за местную команду, а после завершения карьеры остался работать в структуре клуба.

Елена Хомровая и Сергей Гладырь.

Напомним, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА 29 марта. Девятиэтажное здание пробило насквозь, а затем произошло разрушение центральной секции с 9-го по 1-й этажи, без последующего горения. К работам по разбору завалов привлечены 60 спасателей и 9 единиц техники. В результате атаки оккупантов погибли 36 человек.

Работы на месте обрушения здания Николаевской ОГА.
Спасатели работали на месте круглосуточно.
Работы на месте обрушения здания Николаевской ОГА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан назвала действенный способ борьбы с зомбированными россиянами.

Эмоциональная Харлан.

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