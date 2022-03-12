Харлан назвала действенный способ борьбы с зобироваными россиянами

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, как у себя в Instagram борется с российскими подписчиками, которые зазомбированы правительственной пропагандой. По словам 31-летней уроженки Николаева, ей в самом начале войны от россиян приходило много сообщений, которые были полны ненависти.

В текстах в основном содержался полный набор штампов про "8 лет", "сами виноваты", "нацисты".

"И я думаю – а почему я одна должна это наблюдать? У меня достаточно подписчиков в Instagram. Я просто бросаю эту страницу, говорю: "Друзья, вы знаете, что делать. Закидывайте". И пошла жара. И все – закончилось. Они заткнулись. А говорили то же, как под копирку. Одна и та же чепуха", - отметила Харлан в интервью Tribuna.com.

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Фехтовальщица призналась, что только до некоторых доходит, но этих "некоторых" очень мало.

"Им проще об этом не говорить. Правду всегда тяжело принимать. Мне кажется, они таким образом отмалчиваются, ждут, когда все закончится каким-то образом для них", – сказала Ольга.

Ей абсолютно не понятно, как россияне могут жить в том панцире и пузыре, в котором они ничего не видит.

"Мне уже тоже прилетали – вот у вас там лаборатории. Господи, просто головой о стену, хочется орать в лицо. Ну, включите мозг. Хоть чуть-чуть. О чем вы говорите? Это вообще сюрреализм. Не понимаю, как это может быть. Вот я уже снова завожусь, потому что у меня вчера было, когда прорвало", – подытожила Харлан.

Как сообщал OBOZREVATEL, за день до начала Великой Отечественной войны в Украине Ольга не стала отмалчиваться на фоне обострения военной агрессии со стороны России. Знаменитая спортсменка из Николаева патриотически высказалась в соцсетях.