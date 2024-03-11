'Обойдусь. Имею звание в Росгвардии': призерка ОИ из РФ отказалась выступать на ОИ-2024

Российская велогонщица Анастасия Войнова назвала унизительными условия допуска спортсменов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Двукратная призерка ОИ, которая состоит в Росгвардии, отказалась подчиняться требования и объявила об отказе выступать на соревнованиях в столице Франции.

Об этом Войнова заявил а в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 31-летняя спортсменка, которая брала медали Рио-2016 и Токио-2020, раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) и назвала абсурдом необходимость подавать заявку на нейтральный статус.

"Я принципиально против подачи на нейтральный статус. Не понимаю, почему вообще спортсмены находятся в отстранении, почему мы должны просить какой-то нейтральный статус. Считаю абсурдом прогибаться и принимать какие-то условия. Мне категорически это не надо, обойдусь без их нейтрального статуса. Я сейчас нахожусь в отстранении, так как отношусь к Росгвардии и имею звание. Прекрасно понимаю, что ближайшие Игры в Париже мне точно не светят", – сказала Войнова.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересовать этой темой. Его также высмеяли в сети после слов о том, что мировой спорт "беднеет, теряет свой уровень" из-за отстранения российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах красиво поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил функционера в предательстве спорта, напомнив ему о нападении России на Украину.

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