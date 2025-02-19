'Новая любовница Путина' закрутила роман с олимпийским чемпионом, который бросил жену с детьми

Российская фигуристка Камила Валиева состоит в отношениях с капитаном московского хоккейного клуба ЦСКА Никитой Нестеровым, сообщает "Спорт-Экспресс". 18-летняя Валиева, юниорская чемпионка мира 2020 года, в настоящее время отбывает дисквалификацию за допинг.

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31-летний Нестеров — защитник сборной России по хоккею и олимпийский чемпион 2018 года является отцом двух детей, которым отказывался платить алименты. Из-за этого его бывшая супруга подала на спортсмена в суд.

Нестеров женился на землячке из Челябинска Екатерине Сиротиной в 2015-м году. Девушка является дочкой известного на Урале бизнесмена и активного общественного деятеля Олега Сиротина. В этих отношениях у спортсмена появилось двое сыновей, Михаил и Кирилл.

В 2021-м пара развелась. В мае 2022 года Екатерина взыскала с экс-мужа более 4 млн рублей (~$44 600) алиментов. Хоккеист не выполнял обязательства по содержанию двух детей, хотя должен был перечислять треть своих доходов. Судебные приставы списали долг с его счетов и зарплаты, а также запретили сделки с недвижимостью и автомобилями.

Как сообщал OBOZ.UA, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

CAS отстранил 18-летнюю уроженку Казани на 4 года, а все ее результаты с 25 декабря 2021 года аннулировали. Ей предстоит вернуть 9 медалей – 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую.

Отметим, что Валиева и Путин сидели рядом на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани. В комментариях болельщики сразу же связали Валиеву и Путина, назвав фигуристку заменой олимпийской чемпионки Афин-2004 по художественной гимнастике Алины Кабаевой, которая в свое время получила неофициальный титул любовницы кремлевского диктатора

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