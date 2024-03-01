Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров высмеял утверждения президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе том, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России. Победитель Игр в шорт-треке отметил, что никто из зарубежных коллег не интересовался у него ходом соревнований, а посмотреть их просто невозможно.

Об этом Захаров заявил в интервью сайту Sports.ru. 36-летний уроженец Уфы, который трижды выигрывал чемпионат Европы, отметил, что его совершенно не мотивируют внутрироссийские соревнования, так как они не заменят международных стартов по уровню и накалу эмоций, а слова приспешницы режима Владимира Путина не соответствуют действительности.

"Конкретно меня российские старты уже не цепляют. Два года назад я восхищался, как все устроено в лыжной федерации и хотел на стажировку к Вяльбе. Хочу до сих пор. Но вот из голландцев мне никто не пишет. И нашей Спартакиаде, коньковой, точно никто не завидует. Не уверен, что про нее вообще знают. В лыжах, может, по-другому", – сказал Захаров.

Ранее он разгромил российскую пропаганду, которая объявила дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга мировым заговором.

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт красиво "умыл" президента ФЛГР Елену Вяльбе после ее слов о зависти иностранцев к РФ и ее соревнованиям.

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