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"Никто не завидует": чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
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'Никто не завидует': чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Руслан Захаров высмеял утверждения президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе том, что на Западе с завистью смотрят на Спартакиаду в России. Победитель Игр в шорт-треке отметил, что никто из зарубежных коллег не интересовался у него ходом соревнований, а посмотреть их просто невозможно.

Об этом Захаров заявил в интервью сайту Sports.ru. 36-летний уроженец Уфы, который трижды выигрывал чемпионат Европы, отметил, что его совершенно не мотивируют внутрироссийские соревнования, так как они не заменят международных стартов по уровню и накалу эмоций, а слова приспешницы режима Владимира Путина не соответствуют действительности.

"Никто не завидует": чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России
"Никто не завидует": чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России

"Конкретно меня российские старты уже не цепляют. Два года назад я восхищался, как все устроено в лыжной федерации и хотел на стажировку к Вяльбе. Хочу до сих пор. Но вот из голландцев мне никто не пишет. И нашей Спартакиаде, коньковой, точно никто не завидует. Не уверен, что про нее вообще знают. В лыжах, может, по-другому", – сказал Захаров.

"Никто не завидует": чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России

Ранее он разгромил российскую пропаганду, которая объявила дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга мировым заговором.

"Никто не завидует": чемпион ОИ из РФ осадил приспешницу Путину, которая бредит величием России

Как сообщал OBOZ.UA, норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт красиво "умыл" президента ФЛГР Елену Вяльбе после ее слов о зависти иностранцев к РФ и ее соревнованиям. 

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