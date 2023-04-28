'Ничего не решает': чемпионка ОИ из РФ с презрением отреагировала на поддержку Украины Польшей

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призвала россиян не обращать внимания на планы Польши создать коалицию, которая не позволит РФ принять участие в Олимпиаде-2024. Депутатка Государственной думы пренебрежительно высказалась в адрес союзницы Украины и назвала эту инициативу русофобской.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу RT. Она выразила уверенность в том, что поляков не поддержат Соединенный Штаты Америки, а кроме того, в мире якобы существует полная поддержка России в вопросе допуска к международным соревнованиям.

"Коалиция, которую собирает Польша, – это не весь мир. Всего 36 стран. Я допускаю, что США не войдут в это объединение. И поляки будут очень сильно удивлены, что Америка этого не сделает. США же не будут нарушать свои принципы прав человека. Поэтому польское Министерство спорта может делать все что угодно. Их никто не воспримет всерьез. Если бы было голосование со странами Азии, Африки и Латинской Америки, то нашу страну допустили бы ко всем соревнованиям вместе с флагом и гимном. Так что нам не стоит даже обращать внимание на эти русофобские выпады со стороны Польши. Она ничего не решает", – сказала Журова.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что "никто не имеет права диктовать условия Международному олимпийскому комитету", и тут же выдвинул к нему требование допустит агрессоров к соревнованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпийский комитет России (ОКР) заговорил о "спортивном мире" и потребовал от МОК "равноправия и уважения", а также допуска к Олимпиаде-2024.

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