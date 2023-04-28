Олимпиада-2024: Россия потребовала от МОК 'равноправия и уважения'

Россия потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) и спортивных федераций полного допуска своих спортсменов к соревнованиях. В стране-агрессорке обвинили организации в дискриминации по национальному признаку, заговорив о "спортивном мире".

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Об этом говорится в заявлении официального сайта Олимпийского комитета России (ОКР). Там потребовали от МОК отменить рекомендации об отстранении атлетов из РФ от командных турниров и допустить агрессоров под национальным флагом и с национальным гимном.

"Мы выступаем за всеобъемлющий спортивный мир, за сохранение целостности олимпийского движения на основе взаимного уважения. Вместе с тем мы требуем дать объективную оценку очевидным антироссийским шагам отдельных стейкхолдеров и отказаться от дискриминационной практики под руководством МОК. Мы убеждены, что допуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях должен быть реализован только на основе равноправия со всеми остальными участниками олимпийского движения, без дополнительных условий, предписаний, ограничений и критериев, разрушающих олимпийское движение и обесценивающих букву и дух Олимпийской хартии", – говорится в обращении.

Напомним, Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов пожаловался, что Россия не смогла "поставить всех на место", и назвал беспределом требования МОК. Он также оскорбил мировых спортивных функционеров со словами "пошли все на фиг".

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