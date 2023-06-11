'Ни в чем не виноваты'. Баюл рассказала, что говорят в США про россиян и войну в Украине

Прославленная украинская фигуристка Оксана Баюл, которая много лет живет в США, призналась, что американцы не до конца понимают, насколько российский спорт связан с властью. 45-летняя Баюл рассказала, в чем обычно проявляется это "непонимание".

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"В Америке есть очень много тренеров, которые против войны и Путина, против спортсменов с буквами Z. Но они мне говорят, что есть дети-фигуристы, которые ни в чем не виноваты. Я говорю: "Ребята, если это дети и они ни в чем не виноваты, то тогда пусть соревнуются в юниорских группах". А это Олимпийские игры, международные серьезные состязания", - цитирует Баюл Tribuna.

В качестве примера Оксана Сергеевна привела ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которая попалась на допинге на Олимпиаде-2022.

"То есть вы не можете относиться так к Валиевой, что ей 15 лет и она бедная, несчастная. Если вы так говорите, значит Камиле не нужно соревноваться со взрослыми девушками. Значит, она должна вырасти и лет в 17-18 соревноваться со взрослыми. Вот и все", – сказала Баюл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Баюл в резких тонах прокомментировала решение украинского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко принять участие в ледовом шоу "Аленький цветочек", которое поставила Татьяна Навка. Для Баюл работа 53-летнего Петренко в России является "двойной изменой и двуликостью".

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