'Не просто верить в победу': Магучих обратилась к украинцам и воинам ВСУ

Олимпийская чемпионка Парижа Ярослава Магучих вместе в другими знаменитыми спортсменами посетила воинов нашей страны, которые проходят реабилитацию после ранений на войне против российских агрессоров. 23-летняя днепрянка отметила важность поддержки защитников Украины, к чему призвала соотечественников.

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Соответствующее видео Магучих опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Вместе с Ярославой раненых навестили ее партнерка по сектору для прыжков в высоту Юлия Левченко, бывший каноист и двукратный чемпион ОИ Юрий Чебан, а также победитель Игр в греко-римской борьбе Жан Беленюк.

"Наши герои и героини – это люди с невероятной выдержкой, силой духа, несмотря ни на что наполненные светом и позитивом. В ваш день я бы хотела еще раз повторить – спасибо, что благодаря вам украинские спортсмены могут поднимать сине-желтый флаг на международных соревнованиях и после возвращаться домой. Давайте поддерживать сборы, помогать фронту сражаться, даже если вы в тылу, и не просто верить в победу, но и приближать ее!" – отметила Магучих.

После победы на Олимпиады-2024 Магучих задонатила один миллион гривен на сбор известного волонтера Игоря Лаченкова, чем в буквальном смысле его шокировала.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих призналась, что из-за России только один день смогла порадоваться историческому мировому рекорду, который она установила накануне Игр-2024.

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