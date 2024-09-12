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Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
8,0 т.
Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда

Олимпийская чемпиона Парижа-2024 Ярослава Магучих лишь несколько часов наслаждалась моментом, когда вечером 7 июля установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Уже на следующие утро российское террористическое государство нанесло ракетный удар по Киеву, где было разрушено одно из отделений "Охматдета".

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Об этом Магучих напомнила в интервью изданию Relevo. 22-летняя легкоатлетка из Днепра отметила, что пережила невероятное психологическое потрясение, когда узнала об очередном чудовищном военном преступлении РФ. Ярослава также добавила, что продолжает соревноваться ради страны.

Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда
Последствия удара РФ по Охматдету

"После рекорда я почувствовала себя очень счастливой, потому что это было большое достижение для моей страны, все меня поздравляли. Но радость длилась всего один день, потом произошел ракетный обстрел детской больницы. Я много плакала. Я прыгаю за свой народ, за Украину, сражаюсь с дорожки. Когда солдаты пишут мне в Instagram, чтобы поздравить меня, это мотивирует", – сказала Магучих.

Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда
Обстрел больницы

Напомним, украинская легкоатлетка прыгнула на 2 метра 10 сантиметров и побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет.

Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко лицемерно посмеялась над проукраинской позицией Ярославы Магучих.

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