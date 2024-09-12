Магучих рассказала, что Россия заставила ее рыдать на следующий день после мирового рекорда

Олимпийская чемпиона Парижа-2024 Ярослава Магучих лишь несколько часов наслаждалась моментом, когда вечером 7 июля установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. Уже на следующие утро российское террористическое государство нанесло ракетный удар по Киеву, где было разрушено одно из отделений "Охматдета".

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Об этом Магучих напомнила в интервью изданию Relevo. 22-летняя легкоатлетка из Днепра отметила, что пережила невероятное психологическое потрясение, когда узнала об очередном чудовищном военном преступлении РФ. Ярослава также добавила, что продолжает соревноваться ради страны.

"После рекорда я почувствовала себя очень счастливой, потому что это было большое достижение для моей страны, все меня поздравляли. Но радость длилась всего один день, потом произошел ракетный обстрел детской больницы. Я много плакала. Я прыгаю за свой народ, за Украину, сражаюсь с дорожки. Когда солдаты пишут мне в Instagram, чтобы поздравить меня, это мотивирует", – сказала Магучих.

Напомним, украинская легкоатлетка прыгнула на 2 метра 10 сантиметров и побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко лицемерно посмеялась над проукраинской позицией Ярославы Магучих.

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