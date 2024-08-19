'Я реально в шоке': стало известно, куда Магучих пожертвовала еще один миллион гривен из призовых за Олимпиаду-2024

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в буквальном смысле шокировала волонтера Игоря Лаченкова, поддержав сбор на потребности защитников нашей страны. Олимпийская чемпионка Парижа-2024 пожертвовала один миллион гривен из своих призовых, полученных за победу на соревнованиях в столице Франции.

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Об этом сам Лаченков написал в своем Telegram-канале. По его словам, Ярослава сделала крупнейший индивидуальный донат в истории его сборов. Он восхитился спортсменкой, которая не на словах, а на деле помогает воинам ВСУ бороться с агрессией России.

"Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих только что задонатила нам на сбор миллион грн с призовых. Я в шоке, это просто лучший человек и гордость, большое-большое спасибо. Я реально в шоке и эмоциях, я таких персональных донатов не помню, огромный респект. Наши спортсмены – топ", – сообщил Лаченков.

Ранее стало известно, что Магучих пожертвовала миллион гривен для украинских зоозащитников. Позже в благотворительном фонде "Ангелы Азова" рассказали, что спортсменка задонатила 500 тысяч гривен на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих записала видео для призеров Олимпийских игр 2024 года в Париже и спровоцировала ажиотаж в сети.

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