Не могу поверить, – украинская каноистка об исторической "бронзе" на ОИ-2020

Украинская каноистка Людмила Лузан призналась, что ей до сих пор не верится в завоевание "бронзы" на Олимпиаде в Токио. Наша соотечественница финишировала третьей во время первого в истории Игр медального заплыва на дистанцию 200 метров в одиночном разряде.

В комментарии изданию "Суспильне Спорт" украинка поблагодарила всех за поддержку и веру в ее силы. Она также выразила уверенность в том, что сможет в перспективе выиграть "золото", напомнив, что 6 августа они с Анастасией Четвериковой поплывут на ее "коронной" дистанции.

"Честно, мне кажется, что я сплю и это сон. Не могу поверить, столько лет шла к этой медали. Спасибо всем, кто в меня верил, моим тренерам. Это просто невероятно, мы вместе пришли к этой медали. Конечно, я мечтала победить, но это моя первая Олимпиада. и я уверена, что впереди меня еще ждут золотые награды. Впереди у меня еще "коронная" дистанция – 500 метров в двойке, и я не собираюсь останавливаться. Буду бороться за победу с Анастасией Четвериковой. Но я не могу поверить, что я среди сильнейших в мире. Это просто мечта", – призналась Лузан.

Видео дня

Напомним, что украинка не лучшим образом начала заплыв на 200 метров, но сумела подобраться к соперницам и в последний момент обогнала коллегу из Польши. Для определения бронзового призера ОИ-2020 организаторам пришлось использовать фотофиниш.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео церемонии награждения Лузан.

4 августа украинцы отлично выступили на Олимпиаде в Токио, завоевав четыре медали и поднявшись на 24 позиции в общем зачете.