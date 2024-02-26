'Наше ТВ кричит, что мы самые лучшие': Емельяненко внезапно высмеял чемпионов на территории России

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко внезапно пошел против нарративов кремлевской пропаганды о величии РФ. Россиянин высмеял спортсменов, которые способно выигрывать награды только на соревнованиях в стране-агрессорке.

Об этом Емельяненко заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". По словам четырехкратного чемпиона мира по ММА, действительно высокий статус бойцы могут подтвердить лишь "на чужой территории", чем можно добиться настоящего признания не только в России, но и во всем мире.

"Я всегда это говорил и ребятам это говорю, что дома биться − это так… Нужно побеждать на чужой территории. Если будешь чемпионом на чужой территории, это будет действительно признанием. А если ты домашний чемпион… Когда все наше телевидение кричит, что мы самые лучшие, самые сильные, а потом наш чемпион оказывается липовым, когда выезжает за границу. Мне кажется, все-таки престижнее быть чемпионом за границей", – сказал Емельяненко.

Ранее российский боец заявил о желании провести поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну по правилам бокса. Емельяненко последний бой провел в феврале минувшего года, когда проиграл техническим нокаутом американцу Райавну Бейдеру в бою за звание чемпиона Bellator.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда ММА Федор Емельяненко упомянул в каждом предложении Бога и поддержал войну в Украине.

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