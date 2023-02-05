Федор Емельяненко позорно проиграл нокаутом в 1-м раунде и завершил карьеру. Видео
Знаменитый боец смешанных единоборств Федор Емельяненко (40-6-1, 16 КО) проиграл чемпиону тяжелого веса американцу Райану Бейдеру (31-7-1, 13 КО). Главный бой на турнире Bellator 290 на арене Kia Forum в Инглвуде (Калифорния, США) завершился нокаутом россиянина в 1-м раунде.
С первых секунд 46-летний москвич попытался атаковать соперника размашистыми боковыми, но тот был готов к оверхендам Федора. После этого инициатива перешла к представителю США.
39-летний Бейдер ударом слева смог потрясти Емельяненко, после чего тот упал на канвас. Чемпион бросился добивать возрастного оппонента и бил его до момента, когда рефери остановил встречу.
В итоге бой продлился 2 минуты и 30 секунд.
В комментариях российские болельщики назвали эту битву позором.
"От Федора там уже ничего не осталось. Зачем вообще такие бои нужны :( Лучше бы я поспал... Сидел наивно верил в чудо...", "Федор хоть и легенда но последние 5-7 лет просто позориться на весь мир", – возмущаются юзеры.
После поражения Емельяненко заявил, что это его последний бой в карьере, которую он начал в 2000 году.
Напомним, что первый бой Емельяненко - Бейдер состоялся в 2019 году. Тогда американскому бойцу для победы потребовалось 35 секунд.
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