'Наша страна развивается': биатлонистка из РФ назвала европейцев зомби из-за отстранения

Знаменитая российская биатлонистка Ольга Зайцева обозвала европейцев настоящими зомби из-за отстранения спортсменов из РФ от международных соревнований. Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетных гонках возмутилась условиям допуска представителей страны-агрессорки к Играм-2024 в Париже.

Об этом Зайцева заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывшая спортсменка, которая была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом (МОК) за употребление допинга, при этом назвала россиян "самыми лучшими и сильными".

"Я всегда верю в хорошее и надеюсь на то, что европейские умы образумятся, снимут свой "зомби-колпак" и пригласят всех российских спортсменов для участия в Олимпийских играх. Но если реально смотреть на вещи, то такого может и не быть, поэтому всем спортсменам хочу пожелать крепиться, смириться, мужаться и продолжать заниматься спортом в России. Наша страна развивается, у нас всегда будут сильные спортсмены, и когда случится чудо и мы поедем на международные старты, мы все равно будем самыми лучшими и сильными", – сказала Зайцева.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота спортсменами из РФ Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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