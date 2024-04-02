На войне с российскими оккупантами погиб вице-чемпион Украины, которого 6 месяцев считали пропавшим без вести

В Виннице состоялось прощение с гандболистом Сергеем Чуприной, который пропал без вести 26 июля прошлого года во время боев за Работино, сообщает Федерация гандбола Украины. 43-летний герой был мобилизован в конце 2022 года в 116-ю отдельную механизированную бригаду. После обучения во Львовской области он был сразу отправлен на Запорожское направление, где шли ожесточенные бои с оккупантами.

Чуприна свой путь в гандболе начал в детско-юношеской спортивной школе Винницы. Первым клубом, в котором Сергей играл на позиции левого полусреднего и центрального стал "Гипанис". Вместе с командой стал вице-чемпионом первой лиги Украины, что позволяло повыситься в классе и перейти в высшую лигу. Из-за финансовых затруднений команда перестала существовать, а Сергей начал тренироваться в Винницком национальном техническом университете, где учился.

В студенческие годы Сергей входил в состав сборной команды своего ВУЗа по гандболу. Стал чемпионом Универсиады среди заведений высшего образования Винницкой области. Также был игроком команды своего региона, соревновавшейся на всеукраинских спартакиадах и других турнирах.

После университета Сергей отправился в армию. Он служил в спортивной роте. Именно при его содействии в воинской части появилась гандбольная команда. Он сам тренировался и тренировал других. Благодаря ему они впервые участвовали в соревнованиях по гандболу и стали призерами областного турнира.

После окончания спортивной карьеры Сергей играл среди ветеранов, был капитаном команды, с которой стал призером чемпионата Украины и других турниров. Кроме того, активно занимался развитием своего любимого вида спорта – организовывал соревнования. В частности, помогал проводить в городе Хмельник Винницкой области межрегиональный турнир среди ветеранов памяти Николая Марченко.

Похоронен Сергей на Сабаровском кладбище в Виннице.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта стало известно, что в боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб многократный чемпион Украины и призер первенства Европы по гребле Дмитрий Губанов.

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