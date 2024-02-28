Россиянам на Олимпиаде запретят даже говорить, откуда они: Бедный рассказал, может ли Украина бойкотировать ОИ-2024 и что решают в РФ

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный рассказал, что Украина не рассматривает вариант бойкота Олимпиады-2024 в Париже, даже несмотря на скандальное решение Международного олимпийского комитета о допуске к Играм "нейтральных" спортсменов из России и Беларуси. Также функционер отметил, что в РФ пока нет единого мнения по поводу участия во французских соревнованиях. Но, если команда агрессора и решит ехать на Олимпиаду, то будет выглядеть там не лучшим образом.

На данный момент наши атлеты завоевали уже 57 лицензий на ОИ-2024, и Украина заинтересована в том, чтобы они выступали в Париже и несли миру свой месседж.

"Мы делаем все для того, чтобы наши спортсмены имели возможность поехать на Олимпийские игры и победить. Очень важно показать позицию Украины, напомнить о том, что происходит у нас. Потому что мы понимаем силу спорта сегодня. Мы понимаем, что главной целью сейчас является консолидация международного сообщества вокруг нашей борьбы. И спортсмены здесь являются одними из самых мощных послов", – считает Бедный.

"Благодаря тому, что сегодня мы крепко держим позицию, мы выходим с мощными месседжами на международные медиа и работаем на дипломатическом фронте, мы видим результаты – некоторые на нас уже обижаются за наши высказывания, некоторые даже считают, что мы нагло себя ведем", – добавил и.о. министра.

Но в то же время, по словам Бедного, нам поступают важные сигналы. Например, Deutsche Welle берет интервью у олимпийской призерки по борьбе Ирины Коляденко, которая в начале вторжения две недели жила в подвале, и стоял вопрос не о тренировках, а о банальном выживании. Или когда французское издание приехало в Конча-Заспу и пообщалось с дзюдоисткой Анастасией Чижевской, чей дом под Киевом был разрушен оккупантами, она едва успела скрыться, но на фронте потеряла отца.

"И когда мы видим это интервью, которое длится час, и слезы стоят в глазах журналистов, это и есть наши мощные сигналы, это помогает миру вспомнить наконец, что сейчас происходит в Украине. Каждая лицензия – это сегодня уже подвиг. А у россиян в обществе продолжается очень большой спор, они никак не могут определиться, нужно ли им участвовать в Олимпиаде при таких требованиях или нет", – рассказал Бидный.

Глава министерства отмечает, что важно понять, что команды России и Беларуси на Олимпийских играх в Париже не будет. А будут "люди в белой форме со штампом, которым запрещено даже высказываться, даже в частных разговорах, откуда они приехали", которым запрещено использовать любую государственную символику и говорить о своей стране.

"И более того, это не просто будет какая-нибудь российская команда под белым флагом, это будет такая сборная команда, где будут и представители других стран, которые по тем или иным причинам не могут выступать под собственным флагом. Поэтому я убежден: если они там и будут, то они будут выглядеть не наилучшим образом", – рассказал Бедный.

"Мы увидим, как это будет выглядеть. Я не хочу забегать вперед, но думаю, что мы уже смогли сделать очень многое для того, чтобы наша команда могла уверенно себя чувствовать на Олимпийских играх и доносить наш государственный месседж", – добавил глава министерства молодежи и спорта.

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