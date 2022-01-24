'На Олимпиаде никаких соцсетей': украинская призерша ЧМ рассказала о работе с австрийцем и ужасной еде Китая

Вице-чемпионка мира-2019 в параллельном слаломе, известная украинская сноубордистка Аннамари Данча призналась, что постоянная критика спортсменов в новостях подкосила ее во время Олимпиады-2018. Поэтому на Играх в Пекине-2022 у нее будет ряд табу.

Также в интервью OBOZREVATEL 31-летняя Данча, которая отобралась уже на четвертую зимнюю Олимпиаду, рассказала про работу с австрийским тренером, страшный холод в Китае и кофе из фаст-фуда.

– У нас отбор на Олимпиаду начался еще в прошлом сезоне и продолжался в первой половине этого. Но самый тяжелый отбор у меня был только на первые Игры, в 2010 году, потому что я тогда совсем молодая была и редко попадала в топ-30 на этапах Кубка мира. Сейчас я практически каждый старт минимум в 30-ке. Поэтому у меня в этот раз проблем с отбором вообще не было.

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– И в прошлом сезоне, и в этом у вас были успешные выступления и на Кубке Европы. Зимой 2021-го вы были там на пьедесталах.

– Прошлый год у меня не был очень удачным на турнирах, потому что я тренировалась с австрийским тренером на старте сезона и начала менять технику. Поэтому прошлый сезон у меня был такой обучающий.

А в этом сезоне все лето и осень мы тренировались, и я пробовала свою новую технику ставить на скорость. Чтобы она уже была успешна на стартах. В параллельном слаломе мне это, в принципе, стабильно удается, а вот в олимпийском гигантском слаломе у меня сейчас еще последний этап подготовки перед Пекином-2022. Надеюсь, что все должно устаканиться. И я почувствую то, что мне надо.

– Вы уже опытная спортсменка, призер чемпионата мира. Как решились менять технику уже накануне своей четвертой Олимпиады?

– Потому что надо развиваться, надо расти. Я вижу, как растет уровень девочек на Кубке мира. Насколько больше сейчас представлено там стран. Если еще на прошлой Олимпиаде китайцы в нашем виде были никакие, то сейчас они поднялись, как команда. У мужчин корейцы поднялись. Поэтому надо развиваться. Не в опыте дело. Если хочешь достигать результатов, всю жизнь живи и учись.

– Австриец – это новый тренер в нашей сборной или ваш личный?

– Нет, это был просто частный тренер. И сейчас он уже работает со сборной Канады. А тогда была возможность за деньги приехать к нему на сборы. Была я, девушка из США и голландка. Японцев он тоже раньше готовил.

– А кто оплачивал тренера? Федерация или из своего кармана?

– У меня с ним было два сбора. Один мне оплатила федерация, а второй я проводила уже по собственной инициативе.

– После серебряной медали на чемпионате мира-2019 как-то изменилось в Украине отношение к сноубордингу и лично к вам?

– Очень изменилось, потому что в министерстве у нас такая система, что если у вида спорта есть высокие результаты, тогда он переходит в первую категорию, где из зимних биатлон и фристайл. Там лучше финансирование. И зарплаты спортсменам, которые показывают результаты, поднимают по их заслугам.

– Главное, что обратили внимание, потому что до "серебра" на мире, как я помню, не было возможности участвовать во всех стартах, особенно в географически далеких.

– Да, такое было. Но после моего медального чемпионата мира в тот же год еще и украинец Михаил Харук стал чемпионом мира среди юниоров. И мы набрали достаточно очков, чтобы попасть в первую категорию.

– Михаил же тоже отбирался на Олимпиаду-2022?

– Да, отбирался. И девочки отбирались, но, к сожалению, они не попали.

– А отношение соперниц к вам изменилось после медали чемпионата мира?

– Знаете, тот сезон и следующий, были для меня самыми успешными в карьере. А что касается соперниц, даже не знаю. Если даже взять этот сезон, то прошло семь этапов Кубка мира и было семь разных победительниц. Ни одна из девочек не выиграла дважды, и у всех есть шанс. У нас такой спорт: кто соберется, на чьей стороне будет Фортуна, тот и может победить.

– Вы ранее в Китае соревновались?

– Там был один тестовый Кубок мира, как раз после того чемпионата, где я стала второй. Но мы на него не поехали, потому что тогда не было финансирования. В прошлом году в Китае на олимпийском склоне должен был быть тестовый чемпионат мира, но его отменили из-за коронавируса. Китайцы в прошлом году вообще никуда не ездили и у себя никого не принимали. Только по одному видео могу судить, какой там склон.

Вообще Китай проводил и Универсиаду, и юниорские чемпионаты мира, но я там никогда не была. Однако говорят, что там должно быть очень холодно. Мы тоже посмотрели прогнозы на их зимних курортах, и там ожидается до минус 20. Поэтому я уже утеплилась, взяла штаны, которые можно будет снять перед стартом. Так что основным препятствием может быть холод.

– Вы вице-чемпионка мира-2019 в обычном параллельном слаломе, а на Олимпиаде будет гигантский. Объясните для "чайников", в чем ключевые различия?

– В слаломе короче дистанция между флажками, которые мы объезжаем. А в гиганте – подлиннее. И как для меня, то слалом я выкатываю на технических данных, на своем врожденном таланте. А в супергиганте надо все-таки наработать, накатать технику и смелость и нужно развивать больше скорость. То есть, гигант нужно тренировать, а в слаломе можно выезжать только на таланте.

– Вам было достаточно времени в этом сезоне, чтобы накатать все, что нужно в гиганте?

– Да, у нас подготовка велась с начала лета, мы были на снегу. Думаю, что как раз хватает. Плюс еще остался последний гоночный этап, и мы готовы.

– Какие вынесли для себя уроки из Олимпиады в Пхенчхане-2018?

– На самом деле на тех Олимпийских играх я была технически и физически очень хорошо подготовлена, но упала. Просто, наверное, морально была не совсем готова. Но тогда у меня соревнования были почти в самом конце, практически перед закрытием. И я смотрела все эти "Олимпийские дневники", какие наши спортсмены плохие и как они плохо выступают. И это меня, честно говоря, притушило.

Поэтому, как один из выводов, в этом году я вообще буду изолироваться от всех новостей, социальных сетей и так далее. И сейчас я буду соревноваться в начале Олимпиады, поэтому еще не успеют много наговорить (смеется).

– Я думаю, вам должно быть легче морально подходить к Играм-2022 и после медали чемпионата мира.

– Это был год после Олимпиады в Корее, а в Пхенчхане-2018 я очень расстроилась, ведь действительно была готова, но в первой попытке допустила такую ошибку, которая мне уже никак не позволила попасть в финал. Поэтому я месяц после того сезона отходила. Но я же все-таки могу гораздо больше и надо показывать, что я могу.

– Все-таки вы были и чемпионкой мира среди юниоров-2010 в параллельном гигантском слаломе. А высоких результатов во взрослом спорте пришлось ждать.

– Ну, я же из декрета вышла в 2015 году, и у меня начался новый этап карьеры.

– Уже ставите дочку на сноуборд? Еще не обгоняет маму?

– Ставим (улыбается). У нас вообще-то 20 января закончился чемпионат Украины, который я выиграла. А в субботу-воскресенье тут, в Буковеле, еще и Кубок Европы. И дочка помогает мне вовсю (смеется).

– А когда вы собираетесь вылетать в Китай?

– 1–2 февраля, потому что 4-го уже открытие, а 8-го февраля у меня старт.

– Как относитесь к китайской кухне? Некоторые спортсмены едут на турниры в Азию с опаской из-за еды.

– На Олимпийских играх обычно разная кухня. Она разбита на сектора – европейская, азиатская, американская, есть даже "Макдональдс". Он же один из спонсоров Олимпиады. Поэтому кофе мы в "Макдональдсе" пьем.

– Только кофе?

– Это же не спортивное питание. Поэтому "Макдольнадс" – это только когда по дороге и точно больше нечего кушать (смеется). Но думаю, что организаторы Олимпиады постараются разнообразить кухню. Хотя суши я люблю, но, говорят, что в Китае еда вообще ужас.

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