На ОИ-2020 бегунья упала на последнем круге, но обогнала всех и финишировала первой. Видео камбэка

Спортсменка из Нидерландов Сифан Хассан совершила невероятный камбэк в квалификационном забеге на 1500 метров. Она упала на дорожку как только начался последний круг, но невероятным образом обогнала всех соперниц и закончила гонку на первой позиции.

Когда до финиша оставалось около 380 метров, Хассан врезалась в кенийскую спортсменку и потеряла равновесие. Представительница Нидерландов быстро поднялась на ноги и начала стремительно сокращать отставание от других участниц забега, сумев обогнать лидеров уже перед самой финишной чертой.

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Отметим, что 28-летняя Хассан специализируется на беге на длинные дистанции. Она хочет войти в историю как первая участница Олимпийских игр, которой удастся победить в забегах на 1500, 5000 и 10000 метров. "Золото" на дистанции 5000 метров спортсменка уже выиграла.

Представительница Нидерландов также является двукратной чемпионкой мира-2019 и бронзовой призеркой двух мировых первенств.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук стали первыми спортсменками в истории нашей страны, которым удалось квалифицироваться в финал забега на 400 метров с барьерами.