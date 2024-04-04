На глазах у Макрона... В Париже открытие Олимпийского Aquatics центра пошло не по плану. Видео

Президент Франции 4 апреля принял участие в открытии Олимпийского центра водных видов спорта, который был построен в Сен-Дени специально под Игры-2024 в Париже. Во время торжественного мероприятия Эммануэль Макрон стал свидетелем неприятного конфуза, случившегося с одним из прыгунов в воду.

Во время показательных выступлений в синхронных прыжках с трамплина один из атлетов не смог удержаться на помосте и несколько раз ударившись упал в воду.

Aquatics центр стоимостью 180 миллионов евро и расположенный в двух шагах от стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, с 26 июля по 11 августа примет соревнования по водному поло, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Через месяц он будет использоваться в качестве тренировочной базы для Паралимпийских соревнований по плаванию.

Во время официальной церемонии инаугурации Макрон сказал: "Существует огромная человеческая цепочка, которая позволила построить этот центр. Избранные представители и местные власти, которые финансируют его, наряду с правительством и всеми правительственными ведомствами, которые контролировали проект. И я хотел бы поздравить наших архитекторов, подрядчиков и тысячи мастеров, которые работали над этим".

Центр водных видов спорта сможет вмещать от 2500 до 5000 человек.

Комплекс со стадионом "Стад де Франс", который станет местом проведения спортивных соревнований во время Олимпийских игр, снаружи соединяет пешеходный мост, построенный над через автомагистралью А1.

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