'Враг на бронетехнике зашел в овраг': на фронте погиб известный тренер, готовивший чемпионов даже на передовой

На войне с российскими оккупантами погиб мастер спорта Украины и известный тренер по кикбоксингу WAKO Виталий Тимофеев. После полномасштабного вторжения РФ наставник с Волыни служил командиром роты огневой поддержки Ковельского батальона и долгое время давал отпор врагу в Донецкой области.

О гибели Тимофеева 22 апреля сообщили в Департаменте культуры, молодежи и спорта Волынской ОГА.

Тимофеев увлекался спортом с самого детства. Затем продолжил заниматься единоборствами в Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Сразу после получения диплома переехал на Волынь и решил попробовать себя в роли тренера.

В поисках талантливой молодежи Виталий открыл бесплатную секцию кикбоксинга на базе Детско-юношеской спортивной школы имени Евгения Кондратовича в Ковеле.

"Пришлось все делать с нуля. Начинали с французского бокса "сават", затем в связи с популярностью перешли на кикбоксинг WAKO. Сначала наш клуб работал на общественных началах, а когда уже появились результаты, то местные власти предложили сотрудничество", – вспоминал Виталий в материале АрмияInform.

И как бы ни было тяжело в самом начале, работа так увлекла Тимофеева, что со временем он решил окончить и Институт физической культуры и здоровья ВНУ имени Леси Украинки. Полученные знания помогали наставнику в его работе, и интереснее всего ему было тренировать детей, которых "воспитывала" улица: "Мотивация и желание для того, чтобы реализовать себя в жизни, у таких "бурсаков", как их называли другие тренеры, выше тех, кто заканчивает школу и имеет возможность учиться дальше".

"Моя высшая категория тренера – это результат высоких достижений моих подопечных. Достижения уровня всеукраинских и международных соревнований уже пришли, когда я работал в клубе при поддержке городской федерации", – подчеркивал Тимофеев.

А среди воспитанников действительно немало титулованных мастеров единоборств. Но самым успешным среди них является Юрий Зубчук, который трижды становился вице-чемпионом мира по кикбоксингу и серебряным призером первенства Европы. А уже во время полномасштабного вторжения Зубчук выиграл серебряную награду по французскому боксу "сават" на ІІІ Всемирных играх единоборств-2023.

Интересно, что даже во время пребывания в армии Тимофеев успевал следить за собственным клубом, которым руководили его ученики и уже приводили своих детей. В промежутках между выходами на позиции тренер находил время посылать им программу подготовки на неделю. В целом же у Виталия была расписана 3-летняя программа для каждой возрастной группы, а для профессиональных бойцов отдельные общие и индивидуальные планы.

Стоит отметить, что впервые тренер принял участие в боевых действиях еще в 2015 году, когда по мобилизации пришел служить в отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого. Там он дослужился до командира роты огневой поддержки и в 2016 году уволился в запас.

Когда началось широкомасштабное вторжение РФ в феврале 2022 года, Тимофеев сам пришел в военкомат и попал в Ковельский батальон отдельной бригады ТрО, где служил командиром роты огневой поддержки: "Как тренер я понимал, что самое главное для эффективной командной работы – это психологическая совместимость".

"Мне сказали, что я могу выбирать людей из любого подразделения, но я понимал, что научить стрелять легче, чем согласовать подразделение. Поэтому формировал расчеты, во-первых, из тех, кто имел опыт работы с тем оружием, которое нам должны были дать, во-вторых, из тех, кто с этими людьми был в нормальных отношениях, и, как показало время, когда мы начали воевать, не ошибся", – рассказывал тренер.

Тимофеев сразу сказал подчиненным, что главным будет выдержать первое сражение. А оно оказалось очень ожесточенным: "Во время первого штурма враг на бронетехнике зашел в овраг, где их не было видно, затем выдвинулся на 50 метров и начал насыпать из гранатометов и пулеметов. Россияне пытались зайти с фланга, но благодаря правильному расположению людей и хорошей работе нашего минометного расчета все их попытки выбить нас с позиций были тщетны".

Долгое время тренер с подчиненными воевал в Донецкой области. И на службе Виталий очень переживал из-за гибели своих людей, особенно учеников, также служивших под его командованием. А в апреле 2024 года в боях с российскими оккупантами погиб и сам Тимофеев.

У героя осталась жена и две взрослые дочери.

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