Московская фигуристка в вышиванке под "Щедрик" выступила за Украину на Олимпиаде-2022. Видео

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова произвела фурор на командном турнире Олимпиады-2022. 16-летняя уроженка Москвы надела для своего выступления наряд с элементами национального орнамента, а для музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича.

Шаботова уверенно начала прокат, демонстрируя невероятную легкость в исполнении прыжков. В середине программе Насте удалось легко сделать комбинацию лутц-тулуп. Настя легко и высоко выпрыгнула, продемонстрировав большую амплитуду, чем восхитила российских комментаторов Анну Погорилую и Александра Бойчука.

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Однако судейские оценки оказались гораздо ниже, чем ожидала фигуристка, ее тренерский штаб и комментаторы. В итоге Шаботова заняла 7-е место.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить прокат юной спортсменки.

В командном первенстве Украина заняла последнюю 10-ю строчку и досрочно завершила выступление на Играх в Пекине.

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова по информации СМИ выступает на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера.

Напомним, что Анастасия в сентябре прошлого года на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

​Шаботова, родившаяся в Москве, в свое время сделала заявление о допинге на международных соревнованиях.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", – заявила несколько лет назад юная спортсменка.

Позже Шаботову в слезах заставили объясниться за эти слова. Однако это не помогло и на родине россиянки началась ее настоящая травля.

Шаботова не выдержала давления, уехала из РФ, приняла гражданство Украины, а затем выиграла чемпионат нашей страны в женском одиночном катании.