Может ли пародия на перемирие перетечь во что-то похожее на мир? Мировые медиа и эксперты разных уровней не перестают просматривать кадры так называемого парада и задаваться вопросом: что же это, собственно, было? Общий вывод: вместо парада мир увидел картину российского истощения.

В частности, военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для The Telegraph констатирует: "Режим, который ранее хвастался перед всем миром своей военной силой, не смог собрать ни бронетехнику, ни ракеты, ни другую существенную боевую технику для своего ключевого зрелища. Для страны, современная идентичность которой базируется на военной мощи, этот день стал не столько празднованием победы, сколько демонстрацией стратегического истощения".

Следующий вопрос, который неизбежно возникает у западной аудитории: если Россия истощена (а она действительно находится, мягко говоря, в плохой форме), то не начнет ли Путин стремиться к миру? Идея о продлении перемирия впервые прозвучала из уст президента США Дональда Трампа. Большинство украинцев не настолько наивны, чтобы воспринимать подобные гипотезы всерьез. Более того, мы не удивились, когда россия нарушила так называемое перемирие, которое с таким унижением выторговывала у нас при посредничестве Вашингтона.

9 мая под атакой снова оказалось гражданское население Украины. Только в Харькове в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку пострадали шесть человек, среди них – трое детей. На Днепропетровщине россияне ударили по гражданской инфраструктуре и жилых домах – снова пострадали дети. Также под атаками оказались Херсонская и Запорожская области.

Количество провокаций врага на линии боевого соприкосновения зашкаливает. Всего за сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Силы обороны дали достойный отпор болотной нечисти. По обобщенным данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток потери российских захватчиков составили 840 человек. Также обезврежены три боевые бронированные машины, 75 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 11 наземных роботизированных комплексов, 1489 беспилотных летательных аппаратов, 227 единиц автомобильной и три единицы специальной техники врага.

Если такое "перемирие" продолжится, оно ничем не будет отличаться от обычных военных будней. Но даже в таком извращенном формате оно не продержится. Дело в том, что даже фейковое, декларативное перемирие означало бы для Путина признание поражения. Недоимперия действительно к нему приближается, но признавать провал не собирается – пытается делать хорошую мину при плохой игре. Собственно, это и есть путинская стратегия на ближайшие месяцы.

Представление о том, что путин – максимально рациональное существо, – это иллюзия, которую до сих пор лелеют на Западе. Нынешний российский режим мог бы продолжить свое существование еще на десятилетие, если бы остановился в 2022 году. Но он выбрал стратегию самоуничтожения – стратегию загнанного зверя, который остается опасным, несмотря на смертельные ранения.

Отсюда следует и наша стратегия – останавливать и в дальнейшем истощать агрессора. Финал предсказуем: рано или поздно так называемая "российская федерация" умрет. Поэтому не питаем иллюзий, а работаем дальше. Держим строй. Все будет Украина!