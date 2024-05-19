Режим идет на новые ухищрения для отправки на войну большего количества "пушечного мяса": что придумали в России

В день своего назначения на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что комплектование вооруженных сил – одна с первостепенных задач, однако новой мобилизации не будет. Его слова россияне восприняли скептически, так как на территории страны-агрессора "мероприятия" ужесточаются с каждым днем, а режим идет на новые ухищрения для восполнения потерь РОВ в Украине.

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От мигрантов до "коренных" россиян

Почти два месяца назад произошел теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", исполнителями которого стали таджики. После этого в России начались самые настоящие облавы на мигрантов – за последний месяц география таких рейдов "правоохранителей" только расширилась.

Неизменным остается одно: задерживают мужчин "не славянской внешности" и увозят в полицию. Там после проверки документов сортируют: если мигрант уже является обладателем российского паспорта – тогда сразу в военкомат. До отправки на преступную войну может пройти всего неделя.

Такие облавы, в которых участвуют местные чиновники, полиция и военные следователи проводят сейчас в первую очередь на рынках и в заведениях общественного питания.

Дело в том, что подавляющее большинство мигрантов из стран Центральной Азии после получения российского гражданства не становятся на воинский учет. И сейчас эта категория "новых" россиян стала особенно уязвимой. Однако зафиксированы случаи, когда даже иностранцев под давлением заставляют подписывать контракты с минобороны. И такие действия российских властей уже вызвали массовый отток мигрантов, что, в свою очередь, ударило по рынку труда в РФ.

Давят власти и на "коренных" россиян, потому с каждым днем избежать отправки на фронт становится все труднее. Например, даже при постановке на учет автомобиля россиян массово "награждают" повестками.

Новые схемы отправки на войну

Российские власти продолжают отрицать возможность новой волны мобилизации, но при этом испытывают острую необходимость в новом "пушечном мясе" для военного наступления в Украине. А потери действительно велики. Например, только в апреле 2014 года российские оккупационные войска лишились почти 26 тысяч своих солдат. Такие данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

"Это не рекордный показатель, однако достаточно существенный, чтобы не позволить РОВ не только компенсировать потери, но и значительно наращивать людскую компоненту", – считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Тем временем в России сейчас делают упор на набор контрактников, однако добровольцев не так уж много. Но регионам спустили план и теперь они пытаются завлечь как россиян, так и иностранцев, чтобы те отправились воевать именно от их области.

Один из главных "козырей" для привлечения в ряды оккупационной армии – дополнительные подъемные, которые идут сверх выплат от региона и минобороны. Сумма таких выплат кое-где доходит до 400 тыс. рублей (около 4400 долларов).

Как выяснилось, крупные предприятия фиктивно нанимают россиян и иностранцев, а затем не проработавшие ни дня "сотрудники" отправляются на войну в Украине, получая от своих "работодателей" разовую или ежемесячную выплату.

"Схема похожа на сетевой маркетинг: поиском фиктивных сотрудников занимаются "независимые рекрутеры", которые прибегают к оригинальным рекламным уловкам. За каждого подписавшего контракт они получают комиссионные выплаты", – говорится в публикации расследовательского проекта "Система".

Таким способом на войну набирают не только государственные, но и частные организации. Например, среди них строительная компания петербургского миллиардера Игоря Букато "Возрождение". А компания из Волгоградской области и вовсе запустила акцию "Приведи друга". Любому, кто приведет своего знакомого, готового отправиться на войну от "Нижне-Волжского трубного завода", частное предприятие обещает заплатить 50 тысяч рублей. Сам же потенциальный контрактник помимо региональной и минобороновской выплаты получит единовременный бонус в размере 250 тыс рублей от самого НВТЗ.

Еще одна новая фишка – россиян заманивают в военкоматы "альтернативной службой по контракту". Такую схему выявили в Ижевске. Там призывники начали получать листовки, в которых указано, что "без участия в СВО" и "вы будете иметь время для личных нужд", а также обещают дополнительные выплаты.

Однако это обман. Дело в том, что альтернативной службы по контракту вместо срочной в РФ нет. К тому же заключив контракт, шанс не попасть на войну равен нулю. Нельзя и расторгнуть контракт в одностороннем порядке, пока действует указ о мобилизации. Плюс ко всему у контрактника нет права выбирать место прохождения службы – его определяет исключительно минобороны страны-агрессора, исходя из военных нужд.

Несмотря на все ухищрения, набор потенциальных оккупантов идет не слишком успешно. Чтобы стимулировать его, полпредство президента РФ на Дальнем Востоке дало команду на набор отряда из местных чиновников для отправки на войну с Украиной.

К рекрутингу уже подключился губернатор Камчатского края Владимир Солодов, цинично заявивший, что каждый российский мужчина "должен там побывать". По его словам, для решения задачи по пополнению вооруженных сил "нужен личный пример со стороны нас, государственных служащих".

Призыв пока не встретил поддержки среди чиновников, которые боятся оказаться "пушечным мясом". Но стало известно, что на войну отправились главы трех районов Якутии. Как утверждают российские региональные власти, в республике уже создали пять добровольческих отрядов.

"Но едут в первую очередь те, кто попался на коррупции либо иных преступлениях. Им дают "выбор": или уголовное дело, или отправка на войну. А у фесов (сотрудников ФСБ РФ. – Ред.) папка с компроматом есть на каждого чиновника", – говорит собеседник OBOZ.UA в украинской разведке.