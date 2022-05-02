'Мне очень стыдно': призер ЧМ и ЧЕ сделал признание об украинском языке

Знаменитый украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий признался, что жалеет о том, что раньше не часто общался на украинском языке. Спортсмен заявил, что ему стыдно за это, и пообещал перейти на государственный язык.

Об этом сам Торохтий рассказал в интервью сайту Xsport. Он подчеркнул, что очень уважительно относится к своей стране.

"Украинский я знаю, мы разговариваем по-украински, но я сам из Донецкого региона, поэтому для меня русский язык более привычен. Но я полностью украинец, я уважаю свою страну и язык. Я понимаю, что мне нужно, так как я учил английский, мне нужно учить украинский. Мне очень стыдно, что я этого не сделал раньше", – заявил Торохтий.

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Спортсмен добавил, что ему сейчас трудно следить за спортивными новостями. "Ты понимаешь, что у кого-то может щелкнуть что-то в голове и он сделает химическую или ядерную атаку. На фоне этого то, что ребята поднимают на полтора-два килограмма больше, устанавливают мировой рекорд, не столь важно. Наверное, когда наши ребята сбивают вражеский самолет, это больше эмоций вызывает. Да, в том самолете гибнут люди. Но, простите, не мы начинали эту войну. Мы никого не окликали, не просили прийти помогать", – резюмировал призер чемпионатов мира и Европы.

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