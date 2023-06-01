С начала полномасштабного вторжения России погибло уже 300 украинских спортсменов, которые сменили спортивную форму на пиксель, взяли оружие и ушли защищать Родину от оккупантов. Страшную цифру назвал министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт

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"Они боролись за победы на соревнованиях, прославляли Украину на весь мир. Опытные и совсем юные. Талантливые, мужественные, смелые. Они отдали жизнь, чтобы раздавался украинский гимн и развевался украинский флаг. Дома, на Майдане Незалежности, на спортивных соревнованиях. Триста Ангелов спорта. Вечная слава Героям", – написал Гутцайт у себя в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая в результате ожесточенных боев с российскими оккупантами за Бахмут героически погиб 30-летний украинский боксер Александр Онищенко.

Несколько дней до этого свою жизнь за Украину отдал легкоатлет Богдан Ходаковский. Чемпион страны в прыжках с шестом воевал в составе батальона "Айдар".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при штурме российских позиций под Бахмутом погиб 19-летний хоккеист, который с детства был воином.

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