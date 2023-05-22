Служил снайпером батальона 'Айдар': 23-летний чемпион Украины по легкой атлетике погиб под Бахмутом

В боях с российскими оккупантами в Донецкой области свою жизнь за Украину отдал легкоатлет Богдан Ходаковский. Чемпион страны в прыжках с шестом воевал в составе батальона "Айдар" на одном из самых горячих направлений – Бахмутском.

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Трагедия произошла 15 мая в районе города-крепости Бахмут, который войска РФ не могут взять уже более 9 месяцев. 1 марта Богдану исполнилось только 23 года, а через два с половиной месяца он погиб во время боевого задания.

"Несмотря на молодой возраст, Богдан был стрелком-снайпером. Проявил себя как настоящий спортсмен – храбрый, отважный – защитник своей родины", – сообщается на странице в Instagram Ukrainian Athletics.

Ходаковский родился в городе Узин Белоцерковского района Киевской области. А в последние годы спортсмен проживал в селе Чупира, где, по словам земляков, у каждого в сердце оставил о себе теплые воспоминания.

Богдан с детства занимался легкой атлетикой и выступал на соревнованиях в составе сборной Киевской области. Тренировался у Юрия Блонского. Ходаковский неоднократно становился победителем и призером чемпионатов Украины по прыжках с шестом.

А после начала полномасштабного вторжения РФ 22-летний парень пошел воевать добровольцем. Молодой спортсмен служил снайпером в составе 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". В последнее время вместе с побратимами выполнял боевые задания на Бахмутском направлении.

В конце апреля родные Богдана и его мама открыли сбор на дрон для бригады легкоатлета. Однако 15 мая жизнь украинского защитника оборвалась в Донецкой области в очередном тяжелом бою с российскими оккупантами.

20 мая героя провели в последний путь в его родном Узине.

"Очень тяжело навеки прощаться с таким молодым парнем. Война забрала его в начале жизненного пути... Горечь от потери, боль, которая пронизывает, которую нельзя простить… Низкий поклон родителям, воспитавшим настоящего патриота!" – отреагировал земляк Богдана Игорь Иванченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что при штурме российских позиций под Бахмутом погиб 19-летний хоккеист, который с детства был воином.

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