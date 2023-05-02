МИД РФ выдал истеричное заявление о 'двойных стандартах и русофобии' в спорте, рассказав о поддержке возвращения РФ на ОИ

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) в очередной раз обвинило международные федерации в политизации спорта и дискриминации по национальному принципу. В ведомстве также заявили, что большинство стран мира якобы полностью поддерживают возвращение представителей агрессоров в соревнования.

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Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос так называемых журналистов пропагандистского информационного агентства "Р-Спорт". В министерстве добавили, что от отсутствия российских атлетов на соревнованиях страдают зрители, а в мировом спорте действуют двойные стандарты.

"Подавляющее большинство стран – членов международного олимпийского движения поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт и не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители. Тема спорта также не исключение – она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны", – говорится в заявлении МИД.

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов цинично заявил, что РФ не "танцует на костях соперников", комментируя возможное отстранение украинских штангистов от Олимпиады-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о бойкоте соревнований, где будут принимать участие атлеты из России и Беларуси, после того, как МОК опубликовал условия допуска к турнирам представителей стран-агрессоров.

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